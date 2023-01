Allerta Meteo Puglia: rovesci e temporali, rischio idrogeologico

MeteoWeb

Diramata l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico su Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno e Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle dalle ore 8.00 di domani e per le successive 12 ore.

La Protezione civile regionale he prevede “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentali della Puglia con quantitativi cumulati generalmente moderati“.

