Allerta Meteo Sardegna: vortice depressionario, pioggia e venti di burrasca sull’Isola

Un vortice depressionario porterà piogge, locali temporali e vento da Nord/Ovest sulla Sardegna, facendo scattare l’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico sulla zona occidentale. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità ordinaria codice giallo in vigore fino alle 21 di oggi e un avviso di condizioni meteo avverse valido fino alle 12 di martedì 10 gennaio.

“Dalla mattinata di oggi e per le successive 27 ore sono previsti venti forti da nord-ovest a partire dai settori settentrionali e i rilievi, fino a burrasca lungo le coste e i crinali. mareggiate lungo le coste esposte. Un’attenuazione dei fenomeni è prevista nella seconda parte di martedì 10 gennaio,” si legge nel bollettino di allerta.

