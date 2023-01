Allerta Meteo: verso le scuole chiuse per il maltempo di domani, l’ELENCO dei Comuni | LIVE

MeteoWeb

Una perturbazione di origine nord-atlantica, porterà nei prossimi giorni condizioni di spiccato maltempo sul Paese. La settimana inizia con una fase pienamente invernale e perturbata che porterà vento forte, piogge torrenziali al Centro/Sud (in particolare in Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania) e neve fino in pianura.

Alla luce delle avverse condizioni meteo attese domani, è possibile che i sindaci di diverse regioni predispongano la chiusura delle scuole.

Di seguito verrà aggiornato in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di martedì 17 gennaio 2013.

Campania

Napoli

Sapri (Salerno)

