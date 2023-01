Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo il 21 gennaio, l’elenco aggiornato | LIVE

MeteoWeb

Una vasta e profonda saccatura protesa dal Nord Europa verso il Mediterraneo, convoglia sul nostro Paese masse d’aria fredda innescando la formazione di un centro di bassa pressione sui mari occidentali che sta determinando un progressivo e marcato peggioramento delle condizioni meteo al Centro/Sud e sulle isole, con intensi venti, precipitazioni da sparse a diffuse e localmente temporalesche, oltre ad una diminuzione delle temperature con conseguenti nevicate fino a bassa quota.

Alla luce delle avverse condizioni meteo, diversi sindaci hanno predisposto la chiusura delle scuole.

Di seguito verrà aggiornato in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di sabato 21 gennaio 2023.

Molise

Campobasso

