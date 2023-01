Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo domani 24 gennaio: l’ELENCO | LIVE

MeteoWeb

La perturbazione che sta interessando l’Italia continua ad apportare condizioni di spiccato maltempo con precipitazioni, anche a carattere nevoso e ventilazione sostenuta.

Alla luce delle avverse condizioni meteo, diversi sindaci hanno predisposto la chiusura delle scuole.

Di seguito verrà aggiornato in tempo reale l’elenco con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di martedì 24 gennaio 2023.

Emilia-Romagna

Bagno di Romagna

Molise

Casacalenda

