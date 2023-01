Allerta Meteo Toscana: prosegue la criticità per neve e ghiaccio

MeteoWeb

Prosegue l’allerta meteo per l’ondata di gelo artico che ha investito la Toscana e buona parte dell’Italia. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio che riguarda soprattutto le province interne, a partire da quelle di Arezzo e Siena. Prosegue anche l’allerta neve sugli Appennini e sui rilievi al di sopra dei 3-400 metri. Le nevicate sono abbondanti nel Mugello e nel Casentino.

