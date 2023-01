In Alto Adige l’inverno cambia registro: pieno di neve in montagna

MeteoWeb

In Alto Adige, l’inverno è stato finora decisamente troppo secco, ma gli ultimi tre giorni di precipitazioni hanno notevolmente migliorato la situazione. A 2.000 metri di quota, ci sono ora tra i 50 e i 70cm di neve, nel nordest da Monte Cuzzo alle vette della valle Aurina addirittura fino a 80/90cm, riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

“Sul Monte Chiusetta sono stati misurati 78cm di neve, che corrispondono esattamente alla media a lungo termine per metà gennaio. Quindi il deficit è stato recuperato. La situazione è migliorata anche più a sud, a Fontana Bianca in val d’Ultimo, anche se i valori sono ancora un po’ al di sotto la media pluriennale”, spiega Peterlin.

