L’Alto Molise sommerso dalla neve, 60 cm a Capracotta | FOTO

L’Alto Molise sommerso dalla neve: a Capracotta (Isernia) segnato il primo record dell’inverno, ben 60 cm di coltre bianca. Tutte le strade sono percorribili e nessun paese è isolato: da domani aperte le piste per lo sci di fondo a Prato Gentile. “Il Piano neve del Comune e della Provincia hanno funzionato, il paesaggio che si offre alla vista è incantevole. Stiamo battendo le piste di Prato Gentile che saranno praticabili da domani,” ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

