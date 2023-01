Antartide: il momento del distacco del gigantesco iceberg visto dallo Spazio | VIDEO

MeteoWeb

Le immagini satellitari hanno confermato che un enorme iceberg, circa 5 volte più grande di Malta, si è distaccato dalla piattaforma Brunt in Antartide. Il nuovo gigantesco pezzo di ghiaccio, di circa 1550 km quadrati e con uno spessore di circa 150 metri, si è staccato quando la fessura nota come Chasm-1 si è estesa completamente verso Nord, recidendo la parte occidentale della piattaforma di ghiaccio.

È stato rivelato per la prima volta che questa crepa si stava estendendo all’inizio del 2012 dopo essere rimasta inattiva per alcuni decenni. Dopo diversi anni, i dati delle immagini delle missioni Copernicus Sentinel hanno confermato visivamente la rottura. A corredo dell’articolo (in alto) l’animazione che mostra le rilevazioni di Sentinel-1A dal 2017 al 2023.

Secondo l’ESA il nuovo iceberg si chiamerà A-81, con il pezzo più piccolo a Nord probabilmente identificato come A-81A o A-82. Gli iceberg sono tradizionalmente identificati da una lettera maiuscola che indica il quadrante antartico in cui sono stati originariamente avvistati, seguita da un numero sequenziale, e poi, se l’iceberg si rompe in pezzi più piccoli, da una lettera minuscola sequenziale.