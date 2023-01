La notte della cometa alla Batteria Valdilocchi | FOTO

MeteoWeb

Grande successo per l’evento osservativo divulgativo della cometa dei Neanderthal organizzato sabato 28 gennaio dall’Associazione Astrofili Spezzini. Ospiti della Pro Loco del Golfo nella splendida cornice della Batteria Valdilocchi, con i telescopi sociali collegati a monitor attraverso camere, tutti i presenti hanno potuto osservare la cometa e altri oggetti visibili del cielo notturno, come Giove, la Luna e la Nebulosa di Orione.

L’evento, andato sold-out già da mercoledì, nonostante le temperature proibitive, ha attirato circa 200 persone che hanno partecipato con molta curiosità all’osservazione dal vivo e in tempo reale degli oggetti celesti, soprattutto della cometa.

Grazie alla tecnologia è stato possibile ‘immergersi’ nel cielo stellato e osservare oggetti molto distanti con la sensazione di sfiorarli. La cometa, ad esempio, dista 45 milioni di chilometri dalla terra e l’ultima volta che ha ‘sfiorato’ il nostro pianeta risultando visibile, sulla terra camminava l’uomo di Neanderthal.

Visto il clima rigido, la Proloco del Golfo ha distribuito a tutti i presenti bevande calde. Particolarmente numerosa la presenza di bambini, entusiasti di poter vedere un oggetto così affascinante ed evocatorio di fantasie fiabesche. Valdilocchi in questo modo non racconta solo la propria storia, ma diventa un luogo che accoglie eventi culturali, sportivi, ricreativi, artistici, scientifici, diventando il contenitore di altre storie che alla batteria trovano uno spazio adeguato per essere raccontate al pubblico.

Gli astrofili spezzini replicheranno le attività sulla cometa con due eventi: venerdì 3 febbraio alle ore 18 presso l’auditorium San Caprasio, in via Don Minzoni 5 Aulla, il socio Sirio Negri terrà la conferenza “Comete viaggiatrici interstellari”, a seguire sabato 4 dalle ore 21,00 osservazione con i telescopi dalla piazza del Castello di Bibola (Aulla).

La Pro Loco del Golfo continuerà invece le visite guidate alla Batteria tutti i sabati e domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30. Su prenotazione anche le visite con l’erborista.