Bolide luminoso nel Nord Italia: “tranquilli, nessuna invasione aliena” | VIDEO

No, non è la Befana in arrivo per consegnare il carbone ma un vero bolide luminoso. E’ stato avvistato ieri pomeriggio in tutto il Centro e Nord Italia. Secondo gli esperti di A.R.I.A., l’associazione di ricerca e studio sul fenomeno UAP, la coda verdastra conferma una alta percentuale di magnesio nella sua composizione, rocciosa o ferrosa.

Anche le cam di monitoraggio di A.R.I.A, realtà fondata dall’ufologo Angelo Maggioni e composta da ex appartenenti delle forze dell’ordine e dell’Aeronautica Militare (vice presidente Augusto Iannitti ex M.llo A.M.I.), ha immortalato il passaggio del bolide alle spalle di Savona. Sono sempre più frequenti i bolidi filmati e ripresi dalle cam di monitoraggio dell’associazione. “Tranquilli nessuna invasione aliena“, precisa Maggioni.