Maltempo Calabria: scuole chiuse per allerta meteo domani in alcuni comuni | ELENCO

Scuole chiuse nel catanzarese. A seguito dell’allerta meteo arancione emanata per diverse aree della Calabria, per la giornata di domani dalla Protezione Civile, alcuni comuni stanno optando per la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 10 gennaio. Già questa sera sulla regione si registrano forti temporali.

Ecco l’elenco dei comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse:

Gizzeria

Colosimi

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: