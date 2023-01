Capodanno primaverile, primo giorno del 2023 in spiaggia

MeteoWeb

Primo giorno del nuovo anno “primaverile”: in tanti oggi hanno preso d’assalto i litorali, complici le temperature miti dovute all’alta pressione di matrice sub-tropicale.

Al momento si registrano punte di +21°C a Scicli (RG), +17°C a Palermo ed Ascea (SA), +16°C a Fiumicino (RM) e Civitavecchia (RM).

Tra Ostia, Fiumicino e Fregene, molti romani si sono uniti ai residenti per trascorrere la giornata di Capodanno sul litorale, tra passeggiate post cenone in spiaggia, sui moli, sul pontile e sui lungomare. Diradata la nebbia del primo mattino e sotto il tepore dei raggi del sole, in oltre 200, poco dopo le 11, hanno rinnovato la tradizione del bagno di Capodanno in mare ad Ostia, al “Belsito”, sul lungomare Caio Duilio. Al termine, tutti a brindare e consumare panettoni e dolci in spiaggia. Ad accompagnare il rito, una temperatura esterna intorno ai +16°C.

Nel primo giorno del nuovo anno anche la riviera di Pescara è gremita. Grazie alla temperatura quasi primaverile, pescaresi e turisti ne hanno approfittato per una passeggiata sotto il tiepido sole di mezzogiorno e una leggera nebbia. Tanti i ristoranti della costa con il pienone. In molti si sono spostati anche sulla spiaggia per fare una passeggiata sulle rive del mare.

In Umbria anche la notte di Capodanno è stata primaverile. A Perugia, la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale ha registrato +11,6°C poco dopo lo scoccare della mezzanotte. A Terni alle 2 circa i gradi rilevati sono stati invece 10,5. Intorno ai 10 gradi, tra la mezzanotte e l’una, i valori registrati a Foligno, Spoleto, Orvieto, Città di Castello e Gubbio. A l’Isola Polvese, sul lago Trasimeno, alle 00:30 circa sono stati rilevati +12°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: