Capsula radioattiva sparita in Australia, ancora nessuna traccia

L’agenzia australiana per la sicurezza nucleare ha dichiarato di essersi unita alla ricerca della minuscola capsula radioattiva sparita da qualche parte nell’entroterra, inviando una squadra con apparecchiature di rilevamento specializzate.

Le autorità stanno cercando da una settimana la capsula che si ritiene sia caduta da un camion che ha percorso 1.400 km nell’Australia Occidentale. La perdita ha determinato l’attivazione di un allarme radiazioni.

La capsula, parte di uno strumento, era stata affidata da Rio Tinto Ltd a un appaltatore specializzato per il trasporto. La società mineraria si è scusata per l’accaduto.

La Radiation Protection and Nuclear Safety Agency australiana ha affermato che sta lavorando con il governo dell’Australia Occidentale per localizzare la capsula. Ha aggiunto che anche la Nuclear Science and Technology Organisation australiana ha inviato specialisti, apparecchiature di rilevamento e imaging.

Il camion ha viaggiato dalla miniera Gudai-Darri di Rio, a Nord di Newman, una piccola città nella remota regione di Kimberley, fino a un deposito nei sobborghi di Perth, una distanza più lunga della Gran Bretagna.

I funzionari di emergenza dello Stato martedì hanno emesso un nuovo avviso agli automobilisti lungo l’autostrada più lunga d’Australia, chiedendo di fare attenzione quando si avvicinano alle squadre di ricerca, poiché i veicoli che trasportano i rilevatori di radiazioni viaggiano a bassa velocità.

“Ci vorranno circa 5 giorni per percorrere il tragitto originale, circa 1400 km, con gli equipaggi che viaggiano da Nord a Sud lungo la Great Northern Highway,” ha dichiarato Darryl Ray, Department of Fire and Emergency Services Incident Controller.

Lo strumento è stato prelevato dal sito della miniera il 12 gennaio. Quando è stato disimballato per l’ispezione il 25 gennaio, è stato trovato in pezzi, con uno dei 4 bulloni di montaggio mancanti. Perse anche le viti. Le autorità sospettano che le vibrazioni del camion abbiano causato l’allentamento delle viti e del bullone e la capsula sia caduta dall’imballaggio e poi da una fessura nel camion.

La capsula d’argento, di 6 mm di diametro e 8 mm di lunghezza, contiene Cesio-137 che emette radiazioni pari a 10 raggi X all’ora.

Alle persone è stato chiesto di stare ad almeno 5 metri di distanza perché l’esposizione potrebbe causare ustioni da radiazioni o malattie da radiazioni.