Ciclone Polare, Sardegna sommersa dalla neve: paesi del Nuorese senza elettricità da ore

Il Ciclone Polare ha portato abbondanti nevicate in Sardegna: diverse località del Nuorese sono isolate e senza corrente elettrica da ore. A Desulo, a mille metri di altezza, la neve è scesa copiosa, ed il paese è isolato dalle 6 di stamattina, è interrotta la corrente elettrica ed anche tutte le linee telefoniche sia la linea fissa che quella mobile.

Blackout e le linee telefoniche a vanno a intermittenza nei paesi di Tonara, Belvì Gadoni e Aritzo. I tecnici dell’Enel sono arrivati attorno alle 6 allertati dai sindaci di tutti i borghi montani e stanno intervenendo nella cabina primaria di Aritzo che eroga l’elettricità a tutte le cittadine limitrofe. “L’elettricità, nell’ultima ora, va e viene e i tecnici stanno continuando a lavorare per verificare se ci siano anche problemi sulle linee. Ad ogni modo siamo sempre in contatto con la Protezione civile e speriamo di risolvere prestissimo il problema,” ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Aritzo, Paolo Fontana.

Il blackout a Desulo ha messo in ginocchio il turismo di montagna, ovvero ristoratori e albergatori che già da oggi e per tutto il weekend hanno registrato il pienone per la neve. Gianni Casula, del ristorante Gennargentu ha dichiarato all’ANSA: “Abbiamo prenotazioni per tutto il fine settimana e non possiamo nemmeno avvisare i clienti che siamo impossibilitati a lavorare perché le linee telefoniche o non vanno per niente o vanno a intermittenza“. “Non abbiamo corrente elettrica e abbiamo già anticipato un sacco di soldi per dotarci delle provviste in cucina per il weekend: perderemo tutto. Inoltre la via Kennedy porta al ristorante è sommersa dalla neve e non si riesce nemmeno ad arrivare. Non ci si può riempire la bocca di turismo montano e poi lasciarci così, questa è una vergogna“.

