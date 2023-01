Il Ciclone Polare sul Tirreno e la NEVE sulle coste Britanniche: che meteo-spettacolo dai satelliti | FOTO

MeteoWeb

Spettacolo straordinario grazie alle immagini MODIS dal satellite Aqua della NASA che hanno immortalato ad alta risoluzione i fenomeni meteo più interessanti di queste ore in Europa. Nelle immagini possiamo ammirare in tutta la sua potenza lo spettacolo del Ciclone Polare che ieri ha attraversato il mar Tirreno dalla Sardegna alla Campania, provocando fenomeni estremi in tutto il Centro/Sud.

Ma sono uno spettacolo eccezionale anche le immagini delle isole Britanniche nuovamente ultra innevate, più o meno come era già accaduto nella prima metà di Dicembre in una stagione invernale molto fredda e nevosa in Irlanda e Regno Unito. La giornata soleggiata ha consentito di ammirare la neve presente al suolo in Scozia, Inghilterra, Galles e nel nord dell’Irlanda fin sulle coste, dove non è affatto frequente. E anche oggi in questa zona sta continuando a nevicare fin sul litorale: