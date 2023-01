Clima, l’anno insolito di Sydney: in tutto il 2022 non ha mai raggiunto i +32°C

MeteoWeb

Per la prima volta in 163 anni di registrazioni all’Osservatorio di Sydney, la temperatura non ha nemmeno superato i 32°C per un anno intero. È il dato sorprendente che emerge dal 2022 per la città capitale del Nuovo Galles del Sud. Lo riporta Clintel, pubblicando sul proprio sito un articolo di Jo Nova.

Il giorno più caldo dell’anno in questo sito storico è stato di soli +31,9°C, come indica il grafico realizzato dal ricercatore Chris Gillham, che mostra il giorno più caldo dell’anno all’Osservatorio di Sydney ogni anno dal 1859: spicca l’anomalia del 2022. Ben Domensino, meteorologo di Weatherzone, ha pubblicato un tweet in cui ha scritto: “il 2022 sarà il primo anno registrato di Sydney a rimanere sotto i 32°C presso la stazione meteorologica ufficiale di Observatory Hill della città. Questo è un risultato sorprendente, con i dati per questo sito disponibili che risalgono al 1859”.

Nonostante la notizia sia rilevante, ha trovato poco o zero spazio sui media. C’è da scommettere che fosse stato il record di caldo in 163 anni, la notizia sarebbe stata diffusa ovunque.

La maggior parte degli anni a Sydney ci sono da 6 a 20 giorni di temperature superiori a +32°C. Cosa è successo a quel caldo estremo? Il motivo della mancanza di giornate calde potrebbe essere dovuto alla quantità record di pioggia. Nel 2022, infatti, su Sydney sono caduti 2.530mm di pioggia, che battono il precedente record di precipitazioni di 2.194mm stabilito nel 1950. Quando i suoli sono bagnati, la luce solare deve far evaporare l’umidità prima che il suolo e l’aria sopra di esso possano iniziare a riscaldarsi. Quindi più pioggia significa massime più basse.

Sydney: il periodo più lungo di giorni sotto i 30°C in 140 anni

Ma non è finita qui. In un articolo del 10 gennaio, la ABC riportava che Sydney è sul punto di registrare il suo periodo più lungo di giorni sotto i +30°C in 140 anni. La massima di +26,6°C del 10 gennaio a Observatory Hill ha segnato il 323° giorno consecutivo sotto i +30°C, che rappresenta già il periodo più lungo in tre decenni.

Anche nei giorni successivi, fino ad oggi, 14 gennaio, la città non ha raggiunto la soglia dei +30°C, portando il numero di giorni al di sotto di tale soglia a 327, il massimo dal record di 339 giorni del 1883. Considerando che la stazione meteorologica di Sydney ha una media di 15,2 giorni sopra i +30°C ogni anno, registrare quasi un anno intero senza raggiungere i +30°C è eccezionalmente raro.

L’ultimo giorno sopra i +30°C è stato il 21 febbraio 2022 ma, come scritto sopra, Sydney non ha registrato un giorno, nel corso del 2022, al di sopra della soglia definita dal Bureau of Meteorology per una giornata “calda”, che per le regioni costiere non tropicali è di +32°C. Sydney ha registrato solo sette giorni sopra i +30°C nel 2022, ben al di sotto degli oltre 30 giorni dal 2017 al 2020.