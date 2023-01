Clima, ricercatrice alpina: “tra 50 anni si scierà solo sopra i 2000 metri”

MeteoWeb

Secondo gli esperti saranno sufficienti solo 50 anni e gli appassionati di sci avranno molti meno luoghi di oggi per poter sciare. A questa conclusione è giunta una ricerca di Erika Hiltbrunner, biologa e ricercatrice alpina presso il Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di Basilea. “Le stazioni sciistiche che dipendono totalmente dall’innevamento naturale chiuderanno nei prossimi decenni“. Lo ha dichiarato Hiltbrunner in un’intervista a Der Spiegel.

La ricercatrice ha portato a termine alcuni studi presso il comprensorio sciistico di Andermatt-Sedrun-Disentis in Svizzera. Lo scopo era quello di valutare l’efficacia dei cannoni da neve per salvare la stagione sciistica. “Se prendiamo in considerazione lo scenario climatico peggiore, ovvero un riscaldamento globale di più quattro gradi rispetto all’era preindustriale entro la fine del secolo, allora le cose si mettono male: chiunque voglia sciare lo dovrà fare ovunque con il 100% di neve artificiale. Tuttavia, gli sport invernali sarebbero ancora possibili nel nostro scenario nel 2100“, ha precisato la biologa. Il riferimento, però, è solo alle stazioni sciistiche site ad oltre 2.000 metri.