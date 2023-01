Così si è rotta la coda della cometa dei Neanderthal: lo spettacolare VIDEO

MeteoWeb

È stata filmata la rottura della coda della cometa dei Neanderthal, un fenomeno detto di ‘disconnessione’. Il filmato del fenomeno, avvenuto circa una settimana fa, è un timelapse realizzato con le immagini scattate in 4k dall’Osservatorio di Alqueva in Portogallo. “Questa sequenza in timelapse, che condensa 3,5 ore di immagini, mostra un pezzo della coda di plasma che viene sradicato dalla testa della cometa e poi portato via dal vento solare“, scrive l’astrofotografo portoghese Miguel Claro, autore delle immagini. L’evento verificatosi sulla cometa ZTF (C/2022 E3) è stato filmato durante la notte del 19 gennaio 2023.

“Il filmato presenta anche la meravigliosa chioma verdastra del gas di carbonio incandescente e una rara anti-coda. La cometa è stata fotografata a tarda notte a una distanza di 79 milioni di chilometri dall’Osservatorio Dark Sky Alqueva in Portogallo, durante le ultime tre ore e mezza prima dell’inizio del crepuscolo astronomico. Questo viaggiatore a lunga distanza che non si vedeva da 50.000 anni, si muoveva velocemente sullo sfondo del cielo stellato mentre anche alcune rapide meteore verdastre attraversavano il campo visivo. Quella notte, ZTF si trovava tra le costellazioni di Ercole, Corona Boreale e Bootes, mostrando una debole magnitudine visiva di +6,6”, ha spiegato Claro.

La cometa ZTF è divenuta da pochi giorni visibile anche a occhio nudo, ma solo in condizioni di ottima visibilità e senza inquinamento luminoso. La cometa raggiungerà la minima distanza dalla Terra l’1 febbraio.

Quello della disconnessione della coda è un fenomeno osservato solo in poche altre occasioni, ad esempio nel 2007 con la cometa Encke, e che sarebbe dovuto all’interazione con particelle cariche espulse dal Sole, che determinano la divisione delle nubi di polveri che costituiscono la coda della cometa o addirittura la scomparsa dell’intera coda.