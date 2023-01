Covid, Bassetti: “l’emergenza è finita, l’effetto Natale non preoccupa”

MeteoWeb

La situazione italiana per quanto riguarda il Covid “è ampiamente sotto controllo e non desta preoccupazione. Credo che l’emergenza Covid da noi, se non arrivano fenomeni esterni, sia un problema risolto“: è quanto ha affermato il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Non mi preoccupa – ha proseguito l’infettivologo genovese – l’effetto Natale o le scuole, non mi preoccupa nulla. Io guardo i ricoveri e non abbiamo più pressione Covid, arriva qualche non vaccinato ma è un altro mondo rispetto a quello di un anno fa“.

“Sono preoccupato invece da quello che succede in Cina. Là la situazione mi preoccupa molto,” ha concluso Bassetti.