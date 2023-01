Covid, Canada: dal 5 gennaio test negativo per i passeggeri in arrivo dalla Cina

MeteoWeb

Il Canada ha annunciato che richiederà un test negativo al Covid ai passeggeri provenienti dalla Cina a partire dal 5 gennaio. “Queste misure sanitarie si applicheranno ai viaggiatori indipendentemente dalla loro nazionalità e dallo stato di vaccinazione. Sono temporanee, in vigore per 30 giorni e saranno riesaminate non appena saranno disponibili ulteriori dati”, ha specificato il governo canadese in una nota.

La misura entrerà in vigore dalle 12:01, ora locale, e si applicherà a tutti i viaggiatori in arrivo con voli in partenza da Cina, Hong Kong o Macao. I passeggeri dovranno presentare un test negativo effettuato non più di due giorni prima della partenza. “I passeggeri che sono risultati positivi più di dieci giorni prima del volo di partenza, ma non più di 90 giorni, possono fornire alla compagnia aerea la documentazione del loro precedente risultato positivo, invece di un risultato negativo”, è stato precisato.