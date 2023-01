Covid, Elon Musk: “dopo il vaccino mi sembrava di morire. A mio cugino è andata peggio”

MeteoWeb

Elon Musk, rispondendo ad un sondaggio di Rasmussen sugli effetti collaterali dei vaccini Covid-19, ha scritto: “col booster mi sono sentito morire“. Musk ha poi aggiunto che suo cugino è stato ricoverato per miocardite. E’ la prima volta che Musk confessa di aver fatto il vaccino, pur essendo sempre stato contrario ad ogni tipo di obbligo. In passato di era espresso in modo molto scettico nei confronti delle vaccinazioni, e non ha vaccinato i suoi figli.

Secondo i risultati del sondaggio, il 7% di coloro che si sono vaccinati ha avuto “pesanti effetti avversi“, una cifra che corrisponde a 12 milioni di persone rispetto al numero di risposte al sondaggio. Invece soltanto il 56% dei vaccinati ha risposto di non aver avuto effetti collaterali.