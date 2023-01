Covid: a breve l’Oms deciderà se è ancora un’emergenza globale

MeteoWeb

Un comitato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si riunirà il 27 gennaio per valutare se la pandemia di Covid-19 rappresenti ancora un’emergenza globale. Lo ha annunciato un portavoce, tre anni dopo che era stata dichiarata la pandemia per la prima volta.

La portavoce dell’Oms, Carla Drysdale, ha confermato la tempistica dell’incontro in una conferenza stampa a Ginevra. Al comitato di emergenza si appoggia il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al quale spetta l’ultima parola sul fatto che un focolaio rappresenti una cosiddetta emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, il più alto livello di allerta dell’agenzia delle Nazioni Unite. Diversi eminenti scienziati e consulenti dell’Oms sostengono che potrebbe essere troppo presto per dichiarare la fine della fase di emergenza pandemica Covid-19 a causa degli alti livelli dei contagi in Cina che il mese scorso hanno smantellato la sua politica zero-Covid.