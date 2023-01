L’inquietante crollo delle pale eoliche in tutto il mondo

MeteoWeb

E’ inquitante quanto sta accadendo alle pale eoliche di Stati Uniti ed Europa. Anche quelle più alte della Statua della Libertà stanno cadendo come soldatini di plastica in una guerra invisibile. I guasti di torri e lame stanno tormentando i produttori dagli USA alle coste europee.

In una tranquilla giornata di sole dello scorso giugno, Mike Willey stava dando da mangiare al suo bestiame quando ha ricevuto una telefonata. Come riporta Bloomberg, un automobilista aveva riferito che una delle enormi turbine di un vicino parco eolico era crollata drammaticamente. Willey, capo dei vigili del fuoco volontari ad Ames, 90 miglia a nord-ovest di Oklahoma City, ha deciso di ispezionare la scena. Si è trovato così di fronte alla torre d’acciaio, che un tempo era alta centinaia di piedi, piegata a metà. Le pale della turbina, la cui rotazione portava la macchina più in alto della Statua della Libertà, erano divaricate sul campo di grano sottostante. E non si trattava di una vecchia turbina: prodotta dalla General Electric Co., era in funzione da meno di un anno.

Un’altra turbina dello stesso modello è crollata in Colorado pochi giorni dopo. L’operatore di quel parco eolico, NextEra Energy Inc., ha attribuito l’incidente a un difetto della pala. Ma un portavoce ha rifiutato di dire cosa sia andato storto in entrambi i casi.

Malfunzionamenti delle turbine eoliche

I casi fanno parte di una serie di recenti malfunzionamenti delle turbine eoliche negli Stati Uniti e in Europa, che vanno dai guasti dei componenti chiave ai crolli completi. Esperti del settore affermano che si verificano sempre più spesso, sebbene si limitino ad una piccola parte delle macchine installate. I problemi hanno aggiunto centinaia di milioni di dollari di costi per i tre maggiori produttori di turbine occidentali, GE, Vestas Wind Systems e l’unità Siemens Gamesa di Siemens Energy.

Ad essere additata tra le principali cause del fenomeno, secondo gli esperti, è la corsa per aggiungere linee di produzione per turbine sempre più grandi. “Stiamo assistendo a questi guasti che si verificano in un lasso di tempo più breve sulle turbine più recenti, e questo è abbastanza preoccupante“. Lo ha spiegato Fraser McLachlan, amministratore delegato della GCube Underwriting Ltd. con sede a Londra.

Le aziende si stanno concentrando sul miglioramento delle operazioni di produzione. Hanno anche riconosciuto che è giunto il momento di frenare l’introduzione dei progetti. “La rapida innovazione mette a dura prova la produzione e la catena di fornitura più ampia“, ha dichiarato il CEO di GE Larry Culp in una conferenza sugli utili a ottobre. “Ci vuole tempo per stabilizzare la produzione e la qualità di questi nuovi prodotti“.

Mancanza di dati sui guasti

Non ci sono dati pubblicamente disponibili a livello di settore sui guasti alle turbine. E questo rende difficile tracciare un quadro completo dei cambiamenti delle prestazioni nel tempo. Vestas e GE hanno affermato che le quote delle loro macchine sul campo che non sono in grado di produrre energia sono elevate. Ma si tratta comunque ancora di una piccola percentuale delle loro flotte installate.

Poiché i parchi eolici spesso generano energia da decine di turbine in un sito, possono continuare a produrre elettricità anche se una o più macchine si guastano, limitando le ricadute. Tuttavia, esempi di macchine che ‘collassano’ o si guastano hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Un’enorme turbina alta 784 piedi in Germania è crollata nel settembre 2021. Una nuova grande turbina in Lituania è caduta nel marzo 2022. E una pala si è parzialmente staccata da una in Svezia lo scorso luglio. Orsted A/S, il più grande sviluppatore al mondo di parchi eolici offshore, ha chiesto alle autorità ad aprile di interrompere il traffico marittimo vicino ad alcuni dei suoi siti dopo che le pale sono cadute da una delle sue turbine al largo della costa della Danimarca.

Il costo dei materiali

L’aumento dei costi dei materiali e i problemi della catena di approvvigionamento hanno recentemente compresso i bilanci dei principali produttori. Si è concretizzato dunque il rischio di rallentamento degli investimenti,ostacolando potenzialmente lo sviluppo dell’industria eolica offshore statunitense prima che inizi davvero.

Siemens Gamesa ha riscontrato problemi che hanno portato a modifiche e ritardi di progettazione durante l’aumento della produzione della sua più grande macchina eolica onshore, nota come 5.X. In una dichiarazione, l’azienda ha affermato che sta affrontando la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti al fine di “migliorare la proposta di valore per i clienti“.

I produttori si stanno concentrando sulla produzione di macchine con una migliore affidabilità, su larga scala. In un’intervista, Henrik Andersen, CEO di Vestas, ha affermato che le turbine sono abbastanza grandi per ora e che l’aumento della produzione sarà la sfida chiave del prossimo decennio. Il CEO di Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha detto agli investitori che la società sta lavorando per aumentare la standardizzazione tra i suoi prodotti, per sfoltire un portafoglio che era diventato troppo ampio.

La pressione per investire in progetti ecologici è così intensa che i timori di guasti non hanno ancora rallentato l’afflusso di denaro nei parchi eolici, afferma Oliver Metcalfe, responsabile della ricerca eolica presso BloombergNEF. Tuttavia, la questione del crollo degli impianti è diventata una preoccupazione per i banchieri e altri creditori. Potrebbero infatti iniziare a richiedere tassi di interesse più elevati. “C’è un’esitazione tra assicuratori e istituti di credito su questi grandi modelli che non sono stati ancora testati“, afferma Metcalfe. “I campanelli d’allarme della tecnologia stanno suonando“.