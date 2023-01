Dino Baggio shock sul doping: “dopo Vialli ho paura anche io”. L’intervista

MeteoWeb

Stanno facendo grande scalpore le parole di Dino Baggio, uno dei più importanti centrocampisti italiani degli anni ’90 grande protagonista con la maglia dell’Italia dei Mondiali del 1994 e del 1998, oltre che vincitore di tre Coppe UEFA con Juventus (1993) e Parma (1995 e 1999), una Coppa Italia e una Supercoppa italiana sempre con il Parma nel 1999.

Coetaneo di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlović, prematuramente scomparsi nelle ultime settimane, Dino Baggio che ha 51 anni e in carriera ha giocato nel Torino (1989-1991), nell’Inter (1991-1992), nella Juventus (1992-1994), nel Parma (1994-2000) e nella nella Lazio (2000-2003). In un’intervista a Tv7, ha parlato di Vialli con cui aveva giocato insieme nella Juventus: “Avevo solo 21 anni quando ero insieme a lui alla Juventus, ho un ricordo meraviglioso, era un uomo spogliatoio e aveva voglia di far crescere i giovani. È andato via troppo presto dalle nostre vite. Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Non so se sia dovuto a questo ma il doping c’è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori, negli anni miei c’era il doping. Non prendevi robe strane, prendevi robe normali ma poi bisogna vedere se col tempo riesci a buttarle fuori o restano dentro. Poi tanti hanno parlato dell’erba dei campi e dei prodotti che utilizzavano, che davano dei problemi…“