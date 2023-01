Secondo lancio fallito in poche ore: fiasco per la prima missione orbitale di ABL Space Systems

MeteoWeb

Un nuovo potente lanciatore di piccoli satelliti non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo al primo tentativo. Il razzo RS1 di ABL Space Systems è stato lanciato nella sua primissima missione orbitale, partendo da una piattaforma presso il Pacific Spaceport Complex sull’isola di Kodiak in Alaska alle 00:27 ora italiana.

Il razzo a due stadi non ha avuto successo durante il volo di debutto, non riuscendo a portare un paio di CubeSat nell’orbita terrestre bassa (LEO) come previsto: lo hanno riferito i rappresentanti di ABL.

“Dopo il decollo, RS1 ha subito un’anomalia e si è disattivato prematuramente. Il team è impegnato nelle procedure di risposta alle anomalie in coordinamento con PSCA e FAA,” ha dichiarato ABL dopo il decollo. Gli acronimi si riferiscono al Pacific Spaceport Complex-Alaska e alla US Federal Aviation Administration.

“Non è il risultato che speravamo oggi, ma quello per cui ci eravamo preparati. Torneremo con ulteriori informazioni non appena disponibili. Grazie a tutti per il supporto,” ha aggiunto la società.

Secondo lancio fallito in poche ore

Quanto accaduto in Alaska è stato il 2° fallimento dovuto a un’anomalia di lancio a distanza di poche ore. In precedenza, il razzo LauncherOne di Virgin Orbit non è riuscito a raggiungere l’orbita durante il primo decollo della compagnia dal Regno Unito, provocando la perdita di 9 satelliti.

ABL Space Systems e i lanci di CubeSat

I piccoli satelliti hanno due modi per raggiungere l’orbita: possono fare l’autostop come payload “rideshare” su grandi razzi come il Falcon 9 di SpaceX, oppure possono ottenere viaggi dedicati su veicoli più piccoli che li portano esattamente dove vogliono andare.

ABL, con sede in California, fondata nel 2017, mira a diventare un grande attore nel lancio di piccoli satelliti con RS1 e il suo sistema di terra associato, che la società chiama GSO.

RS1, alto 27 metri, sfoggia 9 motori E2 di ABL nel primo stadio e un E2 nel secondo. Il razzo non riutilizzabile è in grado di lanciare fino 1.350 kg di payload verso l’orbita terrestre bassa.

Sebbene la missione fallita fosse un volo di prova, RS1 trasportava veicoli spaziali operativi: CubeSat delle dimensioni di una scatola da scarpe chiamati VariSat 1A e VariSat 1B.

I CubeSat (peso di circa 11 kg) avrebbero completato una rete di 3 satelliti gestita da VariSat LLC. VariSat 1C è in orbita: è stato lanciato su un Falcon 9 nel maggio 2022 insieme a decine di altri satelliti.

ABL inizialmente ha provato a lanciare la sua missione di debutto a metà novembre, ma non ne ha avuto la possibilità, subendo più interruzioni durante la finestra di una settimana. La società ha quindi cancellato un tentativo l’8 dicembre, il 2° giorno della successiva finestra di lancio, dopo aver notato dati anomali dell’RS1. ABL ha sospeso il lancio fino al 9 gennaio per affrontare il problema, e poi ha rinviato il decollo di un altro giorno a causa del maltempo.