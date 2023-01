Il Foehn fa schizzare le temperature verso l’alto sulle Alpi: clamorosi +21°C in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Mentre l’anticiclone continua a dominare la scena sull’Italia, portando temperature miti e tempo stabile, il Foehn fa schizzare verso l’alto le temperature nelle valli alpine interne del Piemonte, dove oggi si registrano valori primaverili. Spiccano i +19°C di Susa Pietrastretta e Chiomonte, in provincia di Torino. Nonostante le buone premesse che si erano create nella prima parte di Dicembre, ora l’innevamento è piuttosto scarso sulle Alpi.

Il Foehn, in italiano favonio, è un vento di caduta. Superando la catena montuosa e scendendo a valle verso sud, le correnti si scaldano e arrivano a valle determinando uno sbalzo di temperatura.

Sempre a causa del Foehn, si raggiungono incredibili valori di +21°C nella bassa Valle d’Aosta: +21°C a Champdepraz, Verrès, +19°C a Saint Vincent, Quart, Saint Christophe, +18°C ad Aosta.

Il Fohen sta determinando notevoli sbalzi di temperatura anche in Alto Adige.

