Forti nevicate da ieri in Sila: FOTO e VIDEO da San Giovanni in Fiore

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio e sera di ieri, copiose nevicate hanno interessato la Sila cosentina con neve anche nei paesi della presila. Accumuli di 15/20 cm nelle zone più alte di San Giovanni in Fiore, dove in alcune zone montane come Lorica, la neve supera anche i 40 cm. Imbiancati pur se lievemente anche Castelsilano e Savelli, paesi della presila crotonese.

Le immagini e il video giungono direttamente dalla capitale della Sila, San Giovanni in Fiore, sotto una tormenta di neve e sono del nostro affezionato lettore e collaboratore Gianluca Congi.