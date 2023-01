MeteoWeb

”Ho sentito il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello per essere aggiornato sulla situazione determinatasi a Luino (Varese), dove un quartiere è stato colpito stamane da una frana, per fortuna senza provocare alcun ferito”. È quanto dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

“Dopo l’evacuazione di undici famiglie in via precauzionale, continua ad essere monitorata la “zona rossa'”, ha aggiunto il Ministro.