Paura nel Salernitano, la montagna frana tra San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio | FOTO

Paura nel Salernitano, per una frana tra San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio, innescata dalle intense piogge delle ultime ore. Fango e detriti si sono riversati in località Secchio dalla montagna. Non si registrano feriti, solo tanta paura per i residenti della zona che hanno avvertito un forte boato. Sul posto i carabinieri, gli agenti della polizia municipale ed i tecnici comunali per i rilievi del caso.

