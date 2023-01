Freddo intenso in Liguria, gelate e raffiche di vento oltre 100 km/h

MeteoWeb

Giornata all’insegna del freddo intenso in Liguria: segnalate gelate diffuse tra la notte e le prime ore della mattina nelle zone interne. La temperatura minima più bassa è stata registrata a Poggio Fearza, in provincia di Imperia, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -9.4°C. Ad acuire la sensazione di freddo anche il vento che, al Lago di Giacopiane, in provincia di Genova, ha toccato i 91,8 km/h. Nelle prossime ore sono attesi ancora venti forti settentrionali, in locale aumento fino a burrasca la sera nelle province di Genova e Savona, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali appenninici più esposti.

