Freddo, maltempo e tanta neve: giornata da lupi in Calabria | FOTO

Giornata da lupi oggi in Calabria: in un contesto tipicamente invernale, fa freddo e infuria il maltempo su tutta la Regione. Non sono in atto fenomeni eccezionali né meteo estremi, ma piove su tutto il territorio Regionale con copiose nevicate nelle zone interne fino a bassa quota. A Reggio Calabria sono caduti 18mm di pioggia e continua a piovere con appena +7°C. A Crotone sono caduti 21mm di pioggia e sta piovendo con +6°C. Piove anche a Catanzaro (12mm giornalieri) con +6°C, a Cosenza (24mm giornalieri) con +5°C e a Vibo Valentia (13mm giornalieri) con appena +4°C.

E’ raro che in Calabria piova contemporaneamente su tutta la Regione, per via della complessa orografia del territorio frastagliato dalle montagna. Eppure oggi è uno di quei rari giorni, in cui tra l’altro la neve scende abbondante sin da bassa quota per il freddo intenso. Su tutti i rilievi della Regione, dal Pollino all’Aspromonte, sta nevicando a partire dai 650–700 metri di altitudine, esattamente come previsto nei giorni scorsi.

Spettacolari le fotografie scattate da Francesco Granato con il drone proprio oggi su Lorica e sul Lago Arvo dove la temperatura è scesa a -2°C. Domani su tutta la Regione tornerà a splendere il sole.