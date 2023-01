Freddo polare marittimo: eccezionali nevicate in Scozia | FOTO

MeteoWeb

Il freddo non è esagerato, com’è tipico delle ondate artiche polari marittime. Stamani le temperature minime si sono fermate a -1°C a Glasgow, Edimburgo e Inverness: nulla a che vedere con i valori a doppia cifra sottozero della prima metà di dicembre. Ma in termini di precipitazioni, proprio per caratteristiche e natura dell’aria polare marittima, la situazione in Scozia è straordinaria. L’ondata di freddo e maltempo che sta colpendo tutta l’Europa centro-occidentale, estendendosi lentamente anche sul Centro/Sud dell’Italia in queste ore (oggi il freddo è arrivato in Sardegna, domani ingloberà tutto il Sud), ieri ha provocato eccezionali nevicate in Scozia.

La neve ha raggiunto anche le coste, imbiancando alcune spiagge. Ma gli scenari più suggestivi arrivano dalle Highlands, le montagne famose per il loro verde che adesso sono completamente ricoperte di bianco come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Le bufere di neve hanno paralizzato la viabilità in tutta la Regione, determinando pesanti conseguenze per il traffico. Ma le immagini che arrivano stamani dall’entroterra sono particolarmente affascinanti.