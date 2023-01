Ondata di neve e ghiaccio nel Regno Unito: decine di feriti | FOTO

MeteoWeb

Alcune parti del Regno Unito sono state colpite da un’ondata di neve e ghiaccio, che ha causato diversi incidenti d’auto, mentre le forze di Polizia consigliano di spostarsi “solo se assolutamente necessario”.

L’incidente più grave è avvenuto nel Somerset, nell’Inghilterra del sud-ovest: un autobus a due piani con 70 persone a bordo si è ribaltato a causa della strada ghiacciata e si contano decine di feriti. La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.

“Il freddo diffuso è tornato nel Regno Unito con minime da -7 a -10°C nelle quattro nazioni la scorsa notte“, ha detto il meteorologo della BBC Nick Miller, sottolineando che si prevedono altre precipitazioni nevose nel nord-ovest dell’Inghilterra, in Galles, nell’Irlanda del Nord ma soprattutto in Scozia, dove sono state diramate alcune allerta per le prossime ore. Per il Met Office sono previste in alcune parti del Paese blackout di corrente, strade bloccate, problemi per chi si sposta in treno e in aereo e una “buona possibilità” che alcune comunità rurali vengano tagliate fuori.