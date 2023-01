Freddo record in Asia: -6°C in Myanmar, eguagliato il record assoluto nazionale

MeteoWeb

Ancora un record di freddo in Asia: dopo le temperature glaciali della scorsa settimana in Uzbekistan e Turkmenistan e le clamorose gelate dei giorni scorsi in India, ieri il Myanmar ha eguagliato il suo record assoluto di freddo nazionale. A raggiungere la temperatura di -6,0°C è stata la città di Hakha, capitale dello Stato Chin a 1.867 metri di altitudine sul livello del mare nella zona più occidentale del Paese, vicino al confine con l’India.

Con questo valore, è stato eguagliato il precedente record nazionale di freddo del Paese che era sempre di -6,0°C ed era stato raggiunto tre volte nella stessa località: era già successo nel 1990, nel 2008 e nel 2021.