Freddo senza precedenti in Antartide: nuovo record glaciale in piena estate a Vostok

Nuovo record di freddo registrato in queste ore in giro per il mondo. L’ultimo dato che batte tutti i precedenti arriva dal cuore dell’Antartide, dove la stazione russa di Vostok situata a 3.420 metri di altitudine sul livello del mare ha ritoccato la temperatura minima di ieri, domenica 29 gennaio, ad un incredibile -48,7°C.

Si tratta di un record mensile: mai nella storia di gennaio questa località era scesa sotto i -48,5°C del 30 gennaio 1989. Adesso, esattamente dopo 34 anni, è stato registrato il nuovo record mensile. Importanti anche i -48,0°C della stazione giapponese di Dome Fuji. I dati sono particolarmente importanti considerando che in Antartide è piena estate.

Particolarmente curioso inoltre il fatto che i dati più significativi del freddo in Antartide di questi giorni arrivino proprio dai campi base di Russia e Giappone, che sono i due Paesi che stanno registrando le più grandi ondate di gelo anche nei loro principali territori nazionali tradizionali nell’emisfero nord. Ma questa, ovviamente, è solo una coincidenza.