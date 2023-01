Nuovo clamoroso record di freddo in Siberia, l’irruzione artica è arrivata ai tropici!

MeteoWeb

Clima davvero glaciale in questi giorni nell’estremo oriente. Mentre in Giappone vengono stravolti tutti i record storici, continua a fare molto freddo in questi giorni in tutta l’Asia orientale, dalla Siberia alle zone tropicali. In Siberia è l’inverno più freddo della storia: nelle ultime ore sono stati battuti nuovi record storici dopo quelli già stravolti nelle settimane precedenti.

L’ultimo record è stato quello del 27 gennaio a Jubilejnaja, dove la temperatura è piombata a -55,4°C, battendo il precedente record di freddo assoluto che era di -55,2°C e resisteva dal 3 febbraio 1946, cioè ben 77 anni fa.

Un dato eccezionale che segue tutti i precedenti, particolarmente significativi, registrati nelle scorse settimane in quella che è la stagione invernale più fredda della storia nella grande Regione della Russia orientale.

Freddo eccezionale anche nelle zone tropicali del Sud/Est asiatico

Ma nelle ultime ore il freddo non è limitato soltanto nelle zone più settentrionali: dopo l’irruzione gelida della Cina, oggi il freddo è arrivato anche nelle regioni tropicali Sud/Est asiatico dove la colonnina di mercurio è piombata fino a +2,6°C ai 258 metri di altitudine di Lang Son, in Vietnam, +5,1°C ai 153 metri di altitudine di Nakhon Phanom Agro, in Thailandia, e +1,5°C ai 1.000 metri di altitudine di Samneua, +1,6°C ai 913 metri di altitudine di Viengsay e +7,6°C ai 152 metri di altitudine di Tkakhek nel Laos. Si tratta di valori eccezionali registrati a cavallo del Tropico del Cancro.