Giornata storica per la climatologia mondiale: un’altra città entra per la prima volta nel club dei -50°C

Oggi è una giornata storica per la climatologia mondiale: una nuova stazione meteorologica entra per la prima volta nell’esclusivo club delle località che hanno abbattuto al ribasso il muro dei -50°C. Si tratta di Aldan, una città di 24 mila abitanti nell’estremo oriente russo, in Siberia a 650 metri sul livello del mare pressoché alla stessa latitudine di Copenaghen (Danimarca).

Aldan, ovviamente, non aveva mai raggiunto prima questo traguardo eccezionale: il suo precedente record di freddo assoluto era di -48,7°C e risaliva al 1951, ben 72 anni fa! E’ un dato sicuramente meno spettacolare dei -62,7°C del 18 gennaio a Tongulah, ma in ogni caso è un valore eccezionale che testimonia l’entità dell’ondata di gelo intenso che in questi giorni sta colpendo la Siberia e la Cina nord-orientale (come possiamo vedere dalla mappa di seguito), e che nei prossimi giorni sprofonderà clamorosamente sulla Cina orientale anche centro/meridionale, le due Coree e il Giappone sconvolgendo tutti i precedenti record di freddo e neve di questi Paesi.