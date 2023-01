Gianluca Vialli: il 2023 inizia con una (piccola) buona notizia

MeteoWeb

Gianluca Vialli è ormai ricoverato dallo scorso 19 dicembre, quando le sue condizioni di salute si sono aggravate. A ripresentarsi nel quadro clinico del campione è il tumore al pancreas contro il quale combatte ormai da anni. Nel nosocomio londinese Vialli è seguito dal celebre oncologo David Cunningham e dalla sua equipe. Si tratta degli stessi che lo avevano preso in cura la prima volta, da quando c’erano state le prime avvisaglie della malattia. Sulle sue condizioni si sta mantenendo stretto riserbo, ma nelle ultime ore sono trapelate notizie che sembrano far ben sperare, sebbene le condizioni dell’allenatore siano ancora gravi.

Da quando Gianluca Vialli è stato ricoverato in ospedale, non ci sono mai state comunicazioni ufficiali da parte della struttura sanitaria. A chiederlo è stata la famiglia del campione. Oggi, però, come spiega il Secolo XIX, si è saputo che le sue condizioni restano stabili, seppur gravi, e questo fa ben sperare i suoi fan. Si resta col fiato sospeso, dunque, ma ci si appiglia a questa piccola nota positiva, pregando per il grande campione di Cremona.

Di fronte all’ospedale londinese nei gironi scorsi era stato affisso uno striscione del Sampdoria Club of England che ha commosso il mondo. Sopra c’era scritto semplicemente “Forza Luca!”. Il medesimo club ha scritto poi sui social parole di sostegno: “Forza Gianluca! Tutti i tifosi del Sampdoria Club of England sono con te. Noi ti amiamo e ti adoriamo!”.