Grandine sulla Salerno-Reggio Calabria, incidente tra Palmi e Bagnara | FOTO LIVE

Il maltempo è arrivato anche all’estremo Sud: un’intensa grandinata sta interessando il tratto reggino dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, sulla Costa Viola. Il ghiaccio sta provocando disagi agli automobilisti, tanto che s’è verificato un incidente in direzione Sud tra gli svincoli di Palmi e Bagnara Calabra (Reggio Calabria).

Il maltempo imperversa in tutta la provincia, tanto che a Reggio Calabria la temperatura è già piombata a +8,0°C, il valore più basso di tutta la stagione invernale (e destinato inesorabilmente a diminuire ulteriormente nel corso della sera/notte). Il maltempo dei prossimi giorni provocherà abbondanti nevicate fino a bassa quota in Aspromonte, soprattutto tra Venerdì pomeriggio, Sabato, Domenica e Lunedì.

