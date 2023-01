MeteoWeb

Dal satellite giungono le prime immagini dell’enorme iceberg che si è staccato domenica 22 gennaio dall’Antartide. Il mastodontico blocco di ghiaccio è grande più di 15 volte la città di Parigi, come hanno reso noto oggi gli scienziati britannici. In questo caso, però, secondo il British Antarctic Survey (BAS) il cambiamento climatico non c’entra. Anche se il riscaldamento globale rende comunque molto fragile la region.

L’immagine in alto mostra la prima vista ingrandita, scattata da Sentinel3, dell’iceberg Chasm1, acquisita il 24 gennaio, due giorni dopo la sua formazione. Il blocco di ghiaccio, che è di 1.550 chilometri quadrati, si è staccato dalla banchisa domenica tra le 20 e le 21 ora italiana. Il tutto è avvenuto durante un’alta marea di ampiezza tale da riuscire ad allargare una fessura esistente sul ghiaccio.