In corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in località Nugari, nel comune di Alassio, nel Savonese. Sul posto un canadair, i vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e gli operatori della Protezione Civile.

Al momento, le fiamme, divampate in tarda mattinata, non stanno minacciando le abitazioni circostanti e non è stato necessario evacuare i residenti. All’origine dell’incendio, probabilmente, la distrazione di un privato che stava bruciando sterpaglie