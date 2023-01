MeteoWeb

Lo stop dei voli negli Stati Uniti per alcune ore avvenuto la scorsa settimana sarebbe stato causato da dipendenti di una società di appalto, che avrebbero cancellato involontariamente i file usati nel sistema di allerta piloti.

Si tratta delle conclusioni preliminari dell’indagine in corso della Federal Aviation Administration, che sottolineano come finora non siano state rinvenute prove di cyberattacchi.