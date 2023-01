“Evento senza precedenti” in Nuova Zelanda, inondazioni devastano Auckland: almeno 3 morti e un disperso | VIDEO

MeteoWeb

Piogge incessanti stanno colpendo Auckland: hanno provocato tre morti e un disperso nelle ultime ore. Il bilancio è stato confermato dal primo ministro neozelandese Chris Hipkins dopo che le inondazioni hanno devastato la città più grande del Paese. “Il livello di devastazione in alcune aree è considerevole. Questo è un evento senza precedenti nella memoria recente,” ha sottolineato dopo avere visitato alcune zone devastate.

La polizia ha reso noto che i corpi di 2 uomini sono stati trovati nelle acque alluvionali in un sobborgo settentrionale mentre una terza persona è morta dopo che una frana ha investito una casa vicino al centro della città. La persona dispersa è stata travolta dalla furia dell’acqua a Sud di Auckland.

L’alluvione lampo ha trasformato rapidamente molte delle strade di Auckland in fiumi in piena. Secondo MetService, il servizio meteorologico nazionale, un record di 249 mm di pioggia è stato registrato all’aeroporto di Auckland in 24 ore a partire da venerdì mattina ora locale. Il maltempo ha determinato la chiusura temporanea dello scalo della città, il più grande del Paese, con l’acqua che in alcuni punti arrivava fino alle caviglie. Il terminal nazionale è stato riaperto sabato pomeriggio ora locale, ma i voli internazionali dovrebbero riprendere domenica.

Nuova Zelanda, strade come fiumi ad Auckland

Inondazioni in Nuova Zelanda, Auckland sott'acqua