Piogge torrenziali record ad Auckland: le inondazioni lasciano la città in ginocchio | FOTO

Una persona è morta dopo che piogge torrenziali da record si sono abbattute su Auckland e sul nord dell’isola settentrionale della Nuova Zelanda, provocando lo stato di emergenza nella regione. Il maltempo e le forti piogge hanno causato danni diffusi in tutta la regione, con inondazioni, evacuazioni e caos nei trasporti.

Il MetService ha detto che una quantità record di pioggia è caduta su Auckland in 24 ore: all’una di notte, la regione aveva registrato 249mm di pioggia, infrangendo il precedente record di 24 ore di 161,8 mm, nel febbraio 1985. E anche i record mensili sono stati battuti: il gennaio più piovoso registrato finora presso la stazione meteorologica dell’aeroporto di Auckland era stato nel 1986 con 200mm e il mese più piovoso mai registrato è stato luglio 1998 con 300mm. Finora questo mese sono stati registrati 320mm di pioggia – una quantità “enorme“, ha detto il MetService.

Le forti piogge hanno colpito in maniera incessante la regione, con inondazioni nei sobborghi di tutta la città. Molti fiumi e torrenti hanno rotto gli argini. Veicoli sono stati visti galleggiare nelle acque alluvionali a Sunnynook, sulla North Shore di Auckland. Si registrano anche case e negozi allagati. A causa del forte maltempo, ai servizi di emergenza sono giunte migliaia di richieste di aiuto. I Vigili del Fuoco hanno usato mezzi di salvataggio gonfiabili e kayak per portare in salvo le persone.

Anche le autostrade del nord e del sud di Auckland sono state chiuse a causa di inondazioni. Un gran numero di automobilisti è rimasto bloccato nell’area di Warkworth.

Inondazioni all’aeroporto di Auckland: migliaia di viaggiatori bloccati

Più di 2.000 viaggiatori sono finalmente tornati a casa dopo essere rimasti bloccati ieri all’aeroporto di Auckland, in Nuova Zelanda, a causa delle inondazioni, mentre questa mattina centinaia di altri viaggiatori hanno subito la cancellazione dei loro voli. Il livello di interruzione delle operazioni è stato tale che l’aeroporto ha comunicato che potrebbero essere necessari giorni per prendere accordi alternativi per portare i passeggeri dai voli ritardati o cancellati verso le loro destinazioni.

Questa situazione nasce dal fatto che gli edifici del terminal dell’aeroporto sono stati allagati durante il diluvio di ieri. Così, oltre 2.000 viaggiatori sono stati costretti a tirare fuori sacchi a pelo e coperte e dormire in aeroporto dopo che le strade vicine sono state rese impraticabili dalle inondazioni. Le immagini dell’aeroporto allagato sembrano tratte da un film apocalittico (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

“Il team dell’aeroporto di Auckland ha lavorato tutta la notte per supportare oltre 2.000 viaggiatori e lavoratori aeroportuali, bloccati dalle inondazioni sulle strade all’interno e intorno alla zona aeroportuale, nonché al piano terra del terminal internazionale, in particolare nell’area check-in“, ha detto il personale dell’aeroporto. Le strade allagate vicino all’aeroporto alla fine hanno iniziato a liberarsi intorno alle 4 del mattino, consentendo alla maggior parte dei viaggiatori di iniziare a lasciare il terminal e trovare la strada di casa o di un hotel. La situazione ha provocato anche scene di rabbia tra i passeggeri costretti a passare la notte in aeroporto.

“A causa dei danni durante la notte e della necessità di controllare le principali infrastrutture del terminal, nessun volo nazionale o internazionale arriverà o partirà dall’aeroporto di Auckland prima di mezzogiorno di sabato 28 gennaio. Questo continuerà a essere rivisto man mano che l’evento meteorologico continua”, ha affermato il personale dell’aeroporto.

Altrove, anche altri passeggeri diretti ad Auckland hanno dovuto fare i conti con i ritardi. Un volo diretto ad Auckland in partenza dall’aeroporto internazionale di Dallas negli Stati Uniti ha fatto un’inversione a U per tornare a Dallas a causa delle inondazioni. Un altro volo in partenza da New York è stato costretto a dirottare su Honolulu alle Hawaii.