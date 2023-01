L’inverno è arrivato, il Vesuvio si veste di bianco | FOTO

MeteoWeb

Risveglio gelido e imbiancato oggi nel Napoletano, e prima neve della stagione sulla vetta del Vesuvio. Località del golfo partenopeo si sono svegliate con lo spettacolo dopo la nevicata della notte. Sulla Campania è attualmente in vigore un’allerta meteo di colore giallo, che diventerà di livello arancione dalle ore 12 di oggi, fino alle ore 8 di domani, sabato 21 gennaio. E’ infatti attesa una nuova perturbazione che interesserà la regione, causando un repentino peggioramento delle condizioni meteo, con abbassamento delle temperature e neve già intorno ai 400 metri sul livello del mare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: