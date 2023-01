Jeremy Renner travolto dalla neve: è stato operato, in condizioni critiche ma stabili

MeteoWeb

Jeremy Renner ha subito un “trauma toracico contusivo” e “lesioni ortopediche” a seguito di un “incidente legato al meteo” il giorno di Capodanno: lo ha confermato il suo addetto stampa. L’attore Marvel è stato operato lunedì ed è ora in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili, secondo quanto riportano i media statunitensi.

Renner è stato trasportato in aereo in ospedale in seguito all’incidente avvenuto mentre stava “spalando la neve” in Nevada.

In una nota si legge che la famiglia del 51enne è grata agli “incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui“, e i familiari “sono anche tremendamente sopraffatti e apprezzano l’effusione di amore e sostegno dei suoi fan“.

L’attore due volte candidato all’Oscar ha una casa nella zona di Reno, vicino al Lago Tahoe: l’area è stata colpita da diverse bufere di neve nei giorni scorsi.