La giornata più meteo-pazza della storia nelle isole Britanniche: temperature incredibili a Londra e Dublino | DATI

Londra e Dublino, rispettivamente le Capitali di Regno Unito e Irlanda, distano esattamente come Roma e Milano eppure stamani hanno registrato uno sbalzo termico di ben 17,7°C tra una e l’altra per via di una situazione meteorologica assolutamente folle per la climatologia britannica.

A Londra, infatti, la temperatura minima è piombata fino a -8,4°C mentre a Dublino non è riuscita a scendere sotto i +9,3°C. Anche in Scozia ha fatto molto caldo con temperature minime di +7°C a Edimburgo e +6°C a Glasgow; invece nel Sud dell’Inghilterra molte località sono arrivate a -10°C grazie all’inversione termica da cielo sereno mentre dall’atlantico risalivano masse d’aria calde con nubi molto umide che hanno coperto il cielo e fatto lievitare le temperature dall’Irlanda alla Scozia appunto.