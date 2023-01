Maltempo nel Regno Unito: voli cancellati per gelo e nebbia a Heathrow

MeteoWeb

All’aeroporto londinese di Heathrow decine di voli, circa 80, sono stati cancellati nelle prime ore di oggi, e molti altri hanno subito ritardi, a causa di avverse condizioni meteo che hanno interessato alcune aree del Regno Unito, in particolare l’Inghilterra. A innescare i disagi sono state le restrizioni imposte dalle autorità dell’Air Traffic Control in base alle norme di sicurezza internazionali standard a causa del gelo e della nebbia. Nella notte le minime nella zona di Heathrow e in alcuni altri sobborghi di Londra sono precipitate sotto -8°C, record assoluto di freddo invernale dal dicembre 2010 nel sud dell’sola. Mentre sulle coste orientali inglesi del Suffolk si sfioravano picchi -10°C.

La situazione nello scalo londinese è migliorata in tarda mattinata, con il diradarsi della nebbia e la risalita delle temperature.