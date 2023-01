La NASA fotografa dallo Spazio il Ciclone che flagella l’Italia | GALLERY

MeteoWeb

L’Italia è flagellata da un’ondata di maltempo di proporzioni drammatiche. Il ciclone che ha risalito l’Adriatico abbattendosi con violenza sulle Regioni del Centro, provocando grandi nevicate, è stato immortalato dal satellite Aqua della NASA (immagini MODIS) che ci regalano scatti letteralmente “spaziali” di questo mostro meteorologico nel cuore del Mediterraneo. Nelle immagini si può notare anche l’abbondante innevamento dell’Appennino nelle zone sgombere dalle nubi.

Le immagini, particolarmente imponenti, richiamano quelle degli Uragani oceanici con la particolarità che il fenomeno stavolta si verifica nel cuore del Mediterraneo, e per giunta in pieno inverno: uno stravolgimento climatico di proporzioni epocali.

Allerta Meteo, il ciclone in risalita sull'Italia: immagini satellitari mozzafiato

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: